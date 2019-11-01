Телеком

13:20 01.11.2019

"Киевстар" подключил к 4G еще 1046 населенных пунктов в 21 области

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"Киевстар" подключил к 4G еще 1046 населенных пунктов в 21 области

Мобильный оператор "Киевстар" увеличил территорию покрытия сети 4G в 21 области Украины и подключил к новым технологиям сразу 1046 населенных пунктов, обеспечив еще 830 тыс. жителей Украины доступом к скоростному мобильному интернету, говорится в сообщении компании.

Так, скоростной мобильный интернет появился в городах Батурин, Бердичев, Беловодск, Вараш, Волочиск, Вольнянск, Золотоноша, Конотоп, Маневичи, Мена, Радомышль, Рубежное, Самбор, Смела, Староконстантинов, Стрый, Хотин, Счастье, Ямполь, а также в нескольких сотнях сел.

На сегодняшний день сеть 4G от "Киевстар" работает в 7885 населенных пунктах, из которых 90% находится в сельской местности. Это территория, где проживает свыше 29,8 млн человек или 72% населения Украины.

Оператор уже установил около 7,5 тыс. базовых станций для 4G связи.

В компании также отмечают, что оператор поддержал общий план действий, направленных на выполнение указа президента Украины Владимира Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE на частотах 900 МГц.

"Киевстар" рассматривает возможность стать "донором" частот для других мобильных операторов, при условии, что государство предпримет меры по повышению эффективности радиочастотного спектра, который "Киевстар" может получить в результате перераспределения", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" запустил новую линейку тарифов для контрактных и бизнес-абонентов.

Теги: #4g #киевстар
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