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12:31 17.10.2019

"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

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"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

"Киевстар" подключил к 4G еще 50 населенных пунктов в 6 областях Украины

Киев. 17 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мобильный оператор компания "Киевстар" подключил к 4G-сети еще 50 населенных пунктов в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях, сообщила пресс-служба компании.

Такая возможность, в частности, появилась у абонентов в населенных пунктах Турбов, Перегонское, Белогорье, Гнездичев, Изяслав и др.

Сеть 4G от "Киевстар" работает в 6867 населенных пунктах, из них 90% расположены в сельской местности. Общее количество жителей на территории доступности 4G связи - свыше 29 млн человек, или 70% населения Украины.

Услугами 4G в сети "Киевстар" воспользовалось свыше 7 млн 500 тысяч абонентов.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Теги: #4g #киевстар
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