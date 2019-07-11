Луценко обещает привлечь к ответственности украинские телеканалы за пророссийскую пропаганду

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что сделает всё возможное, чтобы привлечь к ответственности украинские телеканалы, занимающиеся пророссийской пропагандой.

"Я как генеральный прокурор делал, делаю и буду делать всё, чтобы национальные интересы были защищены законом. И ни журналистское удостоверение, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не помогут никому совершать антиукраинскую деятельность и подрывать наши национальные интересы", - сказал Луценко в видеообращении, размещенном на его странице в Фейсбуке, комментируя, в частности, митинг политиков в поддержку телеканала NewsOne с требованием прекратить давление на журналистов.

Он подчеркнул, что за какие-либо попытки, как уже совершенные (намерение провести телемост между украинским NewsOne и российским телеканалом), так и будущие (анонс о "демонстрации российско-пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука") – будет ответственность.

"Украинское государство умеет защищать свои интересы. Статья 111 – государственная измена, статья 358 – финансирование терроризма – являются основанием для допросов всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям", - подытожил генпрокурор.

Как сообщалось, на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.

Телеканал "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма "Открывая Украину" о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма являются глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин.