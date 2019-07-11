Телеком

12:23 11.07.2019

"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну" - президент компании

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"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну" - президент компании

Оператор мобильной связи "Киевстар" готов рассматривать вопрос о сдаче 86 МГц частот с целью скорейшего запуска новых поколений связи в диапазоне 900 МГц, заявил президент компании Александр Комаров агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы поддерживаем инициативу президента Украины и понимаем необходимость устранения цифрового разрыва между мегаполисами и селами. Поэтому готовы рассматривать вопрос о сдаче 86 МГц частот, принадлежащих компании, которые регулятор сможет продать на тендере другим телекомоператорам" – отметил он.

В то же время в компании не уточняют, планируется ли получить компенсацию за сдачу указанных частот и если да, то в каком объеме.

Как считает руководитель "Киевстара", в течение 24 месяцев с момента получения лицензии на 4G связь в диапазоне 900 МГц возможно обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету для 90% населения Украины и охватить все автомобильные дороги международного значения.

"Для этого нам необходимо будет модернизировать порядка 3 тыс. базовых станций: установить дополнительные радио-модули, расширить каналы связи, проложить новые волоконно-оптические кабели. По предварительным оценкам, это обойдется в несколько миллиардов гривень", - добавил Комаров.

Кроме того, компании понадобится установить новые базовые станции во избежание снижения качества связи из-за уменьшения количества радиочастот.

Комментируя заявления других мобильных операторов о необходимости "паритетного" разделения радиочастот, Комаров сказал, что потребности в частотном ресурсе определяются, исходя из количества активных пользователей сети оператора и нагрузки, которую они создают. По его словам, "Киевстар" обслуживает наибольшее количество абонентов мобильной связи (26,3 млн клиентов, из них около 9 млн – жители сел). Соответственно, частот компании требуется больше.

"Такие подходы не применимы на сформировавшемся рынке, они могут быть негативным сигналом для инвесторов", - считает он.

Комаров также подчеркнул, что "Киевстар" приобретал частоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, участвуя в тендерах, осуществляя покупки и слияния с другими компаниями.

Президент "Киевстара" также отметил ошибочность заявлений о том, что у компании более 50% частот диапазона 900 МГц.

"Объемы частот этого диапазона установлены международной ассоциацией операторов сотовой связи для каждой страны. В Украине 39% частот отданы спецпользователям и технологии CDMA, которая нигде в Европе не используется. Таким образом, у "Киевстара" только 36% частот диапазона 900 МГц", - уточнил он, напомнив, что в 2015 году оператор уже был донором рефарминга частот в диапазоне 1800 МГц, добровольно передав государству часть собственного спектра для внедрения 4G связи в этом диапазоне.

Как сообщалось, оператор мобильной связи "Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот.

Ранее президент Владимир Зеленский постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G.

Кабмин согласовал повышение ренты за пользование перспективными РЧР (диапазон 2300-2400 МГц, 2572-2610 МГц, 3400-3800 МГц) независимо от вида радиосвязи ставки увеличиваются с 45,83 грн до 3 тыс. грн., или в 65,5 раза, с 1 января 2020 года.

Помимо этого, предусматривается также увеличение для сотовой радиосвязи в диапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц, 925-960 МГц повышающего коэффициента за фрагментированный спектр к рентной плате за пользование РЧР с 1,2 до 2,0.

Предполагается, что это увеличит соответствующие поступления от уплаты ренты с 727,108 млн грн до 1,253 млрд грн.

Теги: #комаров #частоты #киевстар
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