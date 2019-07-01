ГБР расследует покупку телеканала "Прямой", детали защищены тайной следствия

Государственное бюро расследований проводит следственные действия по делу о покупке телеканала "Прямой", но не раскрывает их детали, сообщая о тайне следствия.

"Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой". Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования", - сообщается на странице ГБР в соцсети Facebook в понедельник.

В Бюро отмечают, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся "исключительно в рамках действующего законодательства".