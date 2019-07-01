Телеком

19:07 01.07.2019

ГБР расследует покупку телеканала "Прямой", детали защищены тайной следствия

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ГБР расследует покупку телеканала "Прямой", детали защищены тайной следствия

 Государственное бюро расследований проводит следственные действия по делу о покупке телеканала "Прямой", но не раскрывает их детали, сообщая о тайне следствия.

"Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой". Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования", - сообщается на странице ГБР в соцсети Facebook в понедельник.

В Бюро отмечают, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся "исключительно в рамках действующего законодательства".

Теги: #гбр #прямой
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