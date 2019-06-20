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17:07 20.06.2019

Украинская ИТ-индустрия планирует за 4-5 лет вывести доход на уровень $10 млрд/год, - основатель SoftServe

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Украинская ИТ-индустрия планирует за 4-5 лет вывести доход на уровень $10 млрд/год, - основатель SoftServe

Украинская ИТ-индустрия за ближайшие 4-5 лет планирует увеличить доход более чем в два раза - до $10 млрд в год, заявил соучредитель и член Совета директоров львовской IT-компании SoftServe Тарас Кицмей в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом в Киеве в четверг.

"Индустрия информационных технологий – достаточно новая на экономической карте Украины. Но я хотел бы отметить, что именно эта индустрия дает Украине… Прежде всего, это экспортные поступления – $4,5 млрд. Это ее поддержка национальной валюты. Это и наши стратегические планы достигнуть $10 млрд годового дохода через четыре-пять лет", - сказал он.

По словам Кицмея, ИТ-индустрия создает в Украине сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, а проведенные исследования доказывают, что на одно созданное рабочее место в ИТ на рынке создаются еще 3,5 рабочих места в смежных индустриях.

Основатель SoftServe заявил, что в украинской ИТ-индустрии сегодня работают более 4 тыс. компаний и более 150 тыс. ИТ-инженеров, при этом Украина занимает первое место по ИТ-аутсорсингу в Европе и четвертое - в мире.

Он также подчеркнул, что 18 компаний, работающих в Украине в сфере аутсорсинга информационных технологий, входят в число 100 крупнейших мировых компаний.

Тарас Кицмей также озвучил ожидания ИТ-индустрии от взаимодействия с новой властью.

"Бизнесу необходима прогнозируемость и регуляторная стабильность. Нам нужно строить синергию между властью, образованием, бизнесом", - заявил он.

Основатель SoftServe также напомнил о необходимости поддержки законопроекта "Маски-шоу стоп", направленного на сокращение давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, настоял на необходимости внесения изменений в КЗОТ в части разрешения сотрудничества со специалистами по современным моделям найма.

Кроме того, он заявил, что украинская система образования требует существенной трансформации с ориентацией на необходимости рынка, а также высказался за предоставление финансовой автономии ВУЗам и создания для них наблюдательных советов.

SoftServe специализируется на производстве программного обеспечения, предоставление услуг по разработке, контролю качества и поддержке информационных систем и бизнес-решений. Компания насчитывает более 5 тыс. сотрудников. Штаб-квартиры компании расположены во Львове и Остине (США). SoftServe имеет центры разработки в таких украинских городах, как Львов, Киев, Харьков, Днепр, Ровно, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в Софии (Болгария), Вроцлаве, Познани, Белостоке, Гливице (Польша). Бизнес-представительства находятся в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и РФ.

Теги: #информационные_технологии #softserve #ит #бизнес
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