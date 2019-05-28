StarLightMedia планирует запуск HD-вещания в 2020г и ждет кодирования спутникового сигнала

Медиагруппа StarLightMedia готовится к запуску HD-версий телеканалов в начале 2020 года, отмечается в сообщении группы.

Для этого уже запущен процесс обновления технической базы и ведутся переговоры с провайдерами и операторами рынка.

"Запуск HD-версий каналов в оперативные сроки – очень важный этап как реализации стратегии нашей медиагруппы, так и в целом развития ТВ-рынка в Украине. Это позволит зрителю получить более качественное изображение на своих экранах, а нашим партнерам по рынку – предложить своим клиентам большую ценность по сравнению с бесплатным эфирным вещанием. Переход на HD-версии дает возможность провайдерам, использующим современные технологии, привлекать новых абонентов и тем самым способствовать росту рынка", – считает директор дивизиона Digital и PayTV Юлия Трибушная.

Параллельно с запуском HD-версий телеканалов в медиагруппе решают еще одну важную для рынка задачу – усиленно работают над кодированием спутникового сигнала.

"Наша цель – сблизить старт этих двух событий так, чтобы эффект для зрителей был максимально ощутимый",– отмечает в свою очередь коммерческий директор дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд.

Как сообщалось, в конце ноября 2018 года медиагруппа сообщила о смене организационной структуры на дивизиональную с объединением в дивизионы: "Вещание", "Производство", "Новости" с целью большего партнерства между компаниями группы, а также объединением других подразделений в центры экспертиз.

Согласно данным на сайте медиагруппы, в 2018 году ее доля телепросмотра на украинском рынке превышала 28%, что более чем на треть больше, чем у ближайшего конкурента.

Медиагруппа SLM находится под управлением созданной украинским бизнесменом Виктором Пинчуком международной инвестиционно-консалтинговой компании EastOne LLC. В группу входят, в частности, телеканалы СТБ, ICTV, "Новый канал", М1, М2, QTV.