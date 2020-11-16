StarLightMedia совместно с "Киевстар" запустили решение для показа рекламы целевой аудитории

Медиагруппа StarLightMedia совместно с оператором мобильной связи компанией "Киевстар" и технологическим партнером Adtеlligent запустили новое решение для рекламодателей на основе Big Data.

Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний в понедельник, проект по показу рекламы целевой аудитории позволяет размещать рекламные кампании в интернете для баннерной и видеорекламы с использованием алгоритмов Big Data мобильного оператора "Киевстар".

В StarLightMedia отметили, что сейчас доступен высоковероятностный таргетинг рекламы по полу и возрасту.

В дальнейшем планируется расширение характеристик для таргетинга.

"Киевстар" уже разрабатывает десятки алгоритмов для построения обезличенных профилей потенциальных клиентов, которые позволяют с высокой вероятностью предусматривать дополнительные характеристики пользователя интернета с учетом результатов математических моделей оператора.

"Мы не один год шли к этому. Почти то, что может делать крупнейший мировой игрок - Google - доступно теперь и на нашей рекламной диджитал платформе, но с использованием результатов математических алгоритмов, моделей... Этот проект позволит сделать наши рекламные баннерные и видео-кампании более востребованными для рекламодателя, а рекламу более интересной для пользователя", - подчеркнула CIO дивизиона PayTV&Digital медиагруппы StarLightMedia Светлана Могилевская, слова которой приведены в сообщении.

По словам директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константина Вечера, анализ больших массивов обезличенных данных открывает множество возможностей для развития бизнеса - с помощью Big Data можно точнее определить целевую аудиторию и ее потребности, грамотнее построить коммуникацию с клиентами, подобрать эффективные маркетинговые инструменты для продвижения и запустить эффективную рекламную кампанию.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2019 года пользовались около 26,2 млн абонентов мобильной связи и около 1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Медиагруппа SLM находится под управлением созданной украинским бизнесменом Виктором Пинчуком международной инвестиционно-консалтинговой компании EastOne LLC. В группу входят, в частности, телеканалы СТБ, ICTV, "Новый канал", ICTV Ukraine, ВОТ, М1 и М2.

Согласно данным на сайте медиагруппы, в 2019 году ее доля телепросмотра на украинском рынке превышала 27%.