Телеком

14:12 11.02.2020

Бородянский не видит рисков для страны из-за кодировки медиагруппами спутникового сигнала

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Бородянский не видит рисков для страны из-за кодировки медиагруппами спутникового сигнала

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит рисков для страны в связи с кодировкой крупнейшими медиагруппами спутникового сигнала.

"В целом у нас есть 4 млн домохозяйств, которые принимали и принимают сигнал со спутника, это значит, что 4 млн домохозяйств имеют возможность смотреть, в том числе, и незакодированные на спутнике российские телеканалы. У нас есть прогноз, что кодирование каналов изменит количество людей, которые останутся на спутнике, так как часть людей перейдет в цифровой прием", - сказал Бородянский журналистам во вторник в Киеве.

Кроме того, министр отметил, что на данный момент более 20 украинских телеканалов доступны на спутниковом телевидении.

"Поэтому, мы не видим в этом каких-то дополнительных рисков в сравнении с той ситуацией, которая есть сейчас. Мы даже видим в этом плюс для Украины", - добавил Бородянский.

Как сообщалось, 29 января украинские медиагруппы "1+1 media", StarLightMedia, "Медиа Группа Украина" и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал.

Теги: #бородянский #спутник #медиагруппа
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