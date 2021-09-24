StarLightMedia оценивает свои инвестиции в соцрекламу в $15 млн в год

Медиагруппа StarLightMedia, крупнейшая, по ее оценкам, на украинском рынке, ежегодно инвестирует около $15 млн в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО), показывая на своих каналах социальную рекламу, заявил СЕО StarLightMedia Александр Богуцкий.

"Мы лидеры по социальной рекламе", – с таким утверждением он выступил на прошедшем в Киеве 7-м форуме "Дирижеры изменений" компании "Делойт" в Украине.

В качестве еще одного примера КСО Богуцкий назвал выделение бенефициаром канала Виктором Пинчуком в желании ускорить смену политических элит около $0,5 млн на проект "Новые лидеры", третий сезон которого был приостановлен в марте 2020 года из-за Covid-19.

Глава StarLightMedia также высказался за более активную позицию государства в части внедрения новых стандартов в сфере здравоохранения, социального и гендерного развития. В частности, он приветствовал введение гендерных квот на партийных выборах и решение об обязательной вакцинации учителей, медиков и ряда других категорий работников.

Согласно информации на сайте группы, она, в частности, инвестировала в рекламу вакцинации, и в рамках комплексной программы иммунизации сотрудников (вместе с родственниками) был вакцинирован 81% сотрудников StarLightMedia.

В состав StarLightMedia входят 7 каналов: СТБ, ICTV, ICTV Ukraine, "Новый", М1, М2 и "ОЦЕ" (укр.), а также собственный продакшн StarLight Production, компания по аренде техники StarLight Rental и производитель сценических декораций StarLight Scenery.

Согласно информации на сайте, ее доля по аудитории возрастом 18-54 года в городах с населением 50 тыс.+ по итогам восьми месяцев 2021 года составила 26,1%, на 46% опережая показатель ближайшего конкурента. А свою долю на рекламном рынке компания указывает на уровне около 33%.