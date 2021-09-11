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12:54 11.09.2021

Малюська предложил владельцам медиа-компаний Украины пройти проверку на полиграфе

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Малюська предложил владельцам медиа-компаний Украины пройти проверку на полиграфе

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопрос, выплачивают ли они теневые зарплаты.

"Я бы предложил провести общую встречу всех медиа-компаний Украины со мной и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет", - сказал Малюська на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

Министр отметил, что медиа-бизнес мог бы быть хорошим и прибыльным бизнесом в Украине.

"Но что я вижу - это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звёздам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией", - пояснил он.

YES Brainstorming организована Ялтинской европейской стратегией (YES) и фондом Виктора Пинчука.

Теги: #медиагруппа #малюська #полиграф
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