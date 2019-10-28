Политика

13:52 28.10.2019

Тестирование нардепов на полиграфе будет иметь политические последствия, отдельно будут работать антикоррупционные органы

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Тестирование нардепов на полиграфе будет иметь политические последствия, отдельно будут работать антикоррупционные органы

Для борьбы с коррупцией подходят все методы, в том числе полиграф, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Относительно целесообразности – я считаю, что любыми путями, которыми можно бороться с коррупцией, - нужно бороться", - сказал Разумков на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о целесообразности борьбы с коррупцией с помощью полиграфа.

Он признал, что процесс тестирования на полиграфе народных депутатов из комитета по вопросам финансов публичный: "Что касается публичности этого процесса - я думаю, что все-таки, возможно, он слишком публичный. Это моя личная позиция".

Разумков также подчеркнул, что этот процесс будет иметь политические последствия.

"Что касается последствий: все коллеги, которые проходили полиграф, говорили, что это, прежде всего, политические последствия. Отдельно с этим будут работать антикоррупционные органы", - сказал спикер парламента, выразив надежду, что результаты соответствующей деятельности правоохранителей будут в ближайшее время.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере по 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ряд нардепов от "Слуги народа" прошли исследование на полиграфе.

Теги: #разумков #полиграф
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