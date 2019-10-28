Дубинский обнародовал заключение специалиста по результатам исследования на полиграфе

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обнародовал заключение специалиста по результатам психофизиологического исследования с использованием полиграфа, которое нардеп проходил 23 октября.

Фотокопию документа Дубинский опубликовал на своей официальной странице в Фейсбуке в понедельник.

Исследование с использованием полиграфа касалось голосования народного депутата против законопроекта №2047 и "наличия или отсутствия в его действиях каких-либо коррупционных мотивов".

В беседе перед тестом Дубинский сообщил, что о якобы получении денежного вознаграждения в сумме $30 тыс. за голосование против законопроекта №2047 он не договаривался, "никогда не имел намерений получить, не ожидал никакого вознаграждения ни от кого и не получал его". Кроме того, нардеп отметил, что ему неизвестно, кто из членов его комитета получал такое денежное вознаграждение.

В заключении специалиста указано, что во время тестирования опрашиваемый вел себя адекватно, не применял "предварительных фармакологических мер", которые могут искажать психофизиологические реакции.

"Установить правдивость ответов "Да" у опрашиваемого на вопрос "Вы голосовали против данного законопроекта из-за того, что в нем есть коррупционная составляющая?" и "Вы проголосовали против данного законопроекта из-за неправомерных выгод для каких-либо конкретных лиц в ущерб интересам государства?" не удалось, поскольку ответы "Да" и "Нет" на данные вопросы отличались одинаково значимыми психофизиологическими реакциями", - говорится в заключении полиграфолога.

После теста Дубинскому предварительно сказано, что результаты исследования в целом носят оправдательный характер.

"Заключение. Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожиданию и получению неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому. Дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или каких-либо других за содействие в продвижении законопроектов по просьбе каких-либо лиц", - говорится в документе.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере по 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ряд нардепов уже прошли исследование на полиграфе.