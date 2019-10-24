Арахамия отвечал на полиграфе честно – полиграфолог

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время тестирования на полиграфе отвечал честно, считает полиграфолог Виталий Опанасенко.

"У нас есть те реакции, которые указывают на то, что, кроме того, что он честно ответил, он еще менее эмоционально нагружен в связи с этой ситуацией", - сказал Опанасенко после прохождения лидером фракции теста на полиграфе.

Он также отметил, что если сравнить его результат с результатом нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, который прошел полиграф в среду, то "бросается в глаза" безучастность Арахамии в психофизиологичсеком смысле по сравнению с тем, что пришлось под полиграфом пережить в эмоциональном плане Дубинскому.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Опанасенко отметил, что это предварительные результаты, официальные будут объявлены позже.