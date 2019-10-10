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17:44 10.10.2019

Глава Dragon Capital готов бесплатно передать медиагруппу НВ коллективу в случае запрета нерезидентам владеть медиа в Украине как в РФ

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Глава Dragon Capital готов бесплатно передать медиагруппу НВ коллективу в случае запрета нерезидентам владеть медиа в Украине как в РФ

Глава инвестиционного фонда Dragon Capital, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала отверг упреки президента Украины Владимира Зеленского об обогащении на бегстве Виктора Януковича и заявил о готовности бесплатно передать принадлежащий ему медиахолдинг НВ коллективу, но не отдавать его олигархам.

"Вы сказали, что созданная мною с нуля в 2000-м году компания Dragon Capital, чьей основной деятельностью является позитивное представление Украины и украинских предприятий за рубежом и привлечение иностранных инвестиций для развития, состоит из активов, купленных после бегства Януковича. Смею Вас уверить, что это неправда, и ни один актив не куплен у Януковича или его окружения", - написал Фиала в ответе Зеленскому в четверг.

Как сообщалось, президент выразил недовольство тем, что гражданин Чехии (Фиала - ИФ) является инвестором медиагруппы НВ. В свою очередь, глава Dragon Capital напомнил, что ограничений на владение медиа в Украине нет, как и в ЕС, но подобная практика существует в России.

"Путин ввел его (ограничение - ИФ) в 2016 году и заставил таким образом, например, Financial Times и Wall Street Journal, продать свои доли в "Ведомостях" местным инвесторам. В результате этого запрета ресурс потерял независимость, качество материала и читателей", - написал Фиала, добавив, что в случае внедрения подобной практики в Украине он не планирует продавать НВ олигархам, а отдаст его бесплатно коллективу для сохранения независимости ресурса.

По словам Фиалы, предыдущим двум президентам тоже не нравилась его публичная позиция и редакционная политика НВ. В частности, в 2012 году Янукович выставил компании Dragon Capital налоговые штрафы на 320 млн грн как наказание за высказывание ее главы об усилении налогового давления и влияния олигархов в Украине.

"Порошенко не понравилось, когда я в сентябре 2014 года сказал, что продаются места в списках его партии, и критиковал за отсутствие борьбы с коррупцией и нежелание продвигать структурные реформы. Спустя какое-то время его команда завела на меня несколько уголовных дел, и мне приходилось ходить по допросам", - добавил глава Dragon Capital.

Как сообщалось, на пресс-марафоне в четверг Зеленский упрекнул Фиалу за покупку активов после бегства Януковича из страны. Он также прокомментировал его гражданство, так как Фиала является инвестором медиагруппы НВ, отменив, что СМИ Украины должны быть независимыми и украинскими.

В медиагруппу НВ компании Dragon Capital Фиалы входят журнал "Новое время", "Радио НВ" и портал NV.ua. Главный редактор медиагруппы – Виталий Сыч.

Теги: #зеленский #медиагруппа #dragon_capital #фиала
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