Экономика

11:43 10.10.2019

Зеленский упрекнул главу Dragon Capital в покупке активов после бегства Януковича

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Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул главу инвестиционного фонда Dragon Capital Томаша Фиалу в покупке активов после бегства из страны Виктора Януковича.

"Вы имеете в виду все те активы, которые после того, как г-н Янукович сбежал, покупала компания Dragon Capital?" – сказал он, отвечая на вопрос журналиста "Нового времени" в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что глава украинской инвесткомпании является гражданином Чехии, при этом стал инвестором медиагруппы НВ.

"Я всегда говорю о СМИ: они должны быть независимыми и украинскими. Вот сейчас мы говорим о земельной реформе, и все говорят: "Смотрите, это же наша земля. Украинская земля. Поэтому собственниками должны быть украинцы". Я тут согласен на все 100%. И это нужно менять в законе. Дальше все говорят: "А если землей владеют юрлица, их бенефициарами тоже должны быть только украинцы". А вы не думаете, что собственниками независимых СМИ должны быть украинские граждане?" – сказал Зеленский.

"Вам не кажется, что конечными бенефициарами независимых проукраинских СМИ, если их собственники - юрлица, должны быть гражданами Украины? Могут быть иностранцы – приезжайте, например, меняйте паспорт. Тогда вы защищаете интересы Украины, особенно в вопросе информационной независимости", – прокомментировал глава государства.

В медиагруппу НВ компании Dragon Capital Фиалы входят журнал "Новое время", "Радио НВ" и портал NV.ua. Главный редактор медиагруппы – Виталий Сыч.

Теги: #пресс_марафон #земля #зеленский #компании #dragon_capital
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