Один из создателей российской телекомпании НТВ Малашенко покончил с собой в Испании

Посольство РФ в Испании выясняет подробности в связи с сообщениями о кончине Игоря Малашенко, родственники и его законные представители в дипмиссию не обращались.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались. В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего", - заявили "Интерфаксу" в российском посольстве.

"Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко, 1954 г.р.", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер Игорь Малашенко покончил с собой в Испании, где у него был дом. Ему было 64 года.