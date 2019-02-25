Телеком

17:41 25.02.2019

Один из создателей российской телекомпании НТВ Малашенко покончил с собой в Испании

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 Посольство РФ в Испании выясняет подробности в связи с сообщениями о кончине Игоря Малашенко, родственники и его законные представители в дипмиссию не обращались.

"Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались. В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего", - заявили "Интерфаксу" в российском посольстве.

"Правоохранительные органы Испании официально не уведомляли посольство России в Испании о смерти российского гражданина Игоря Евгеньевича Малашенко, 1954 г.р.", - подчеркнули в дипмиссии.

Ранее в понедельник стало известно, что бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер Игорь Малашенко покончил с собой в Испании, где у него был дом. Ему было 64 года.

Теги: #нтв #суицид #телекомпания #создатель
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