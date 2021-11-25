Возраст предпринимающих попытки суицида детей снизился до 10-12 лет - врачи "Охматдета"

Возраст детей, предпринимающих попытки суицида, в 2021 году снизился до 10-12 лет, отмечают врачи Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

"За 9 месяцев 2021 года в клинику поступили 177 детей с признаками отравления психоактивными веществами и алкоголем, 40% из них таким образом хотели покончить с собой", - сообщается в пресс-релизе клиники.

Кроме того, в клинике отмечают, что в 9-10 лет около 15% детей уже пробовали алкоголь и наркотические вещества.

"Мы наблюдаем уменьшение возраста детей, совершающих суицидальные попытки, увеличение случаев алкогольных и наркотических отравлений, насилие над детьми" - отмечает заведующая Центром медико-психологической и социально-реабилитационной помощи "Охматдета" Елена Аноприенко.

Она добавила, что на базе "Охматдета" будет создан Медико-экспертный кризисный центр, который будет активно сотрудничать с правоохранителями, чтобы предотвращать преступления, связанные с проблемами зависимостей и девиантным поведением несовершеннолетних.