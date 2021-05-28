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10:06 28.05.2021

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицидов среди детей, что больше, чем за весь 2020 год – омбудсмен

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С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицидов среди детей, что больше, чем за весь 2020 год – омбудсмен

С начала года в Украине зафиксировано 126 случаев суицидов среди детей и подростков, за 2020 год зарегистрировано 123 подростковых самоубийства, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обеспокоена частыми трагическими случаями, в том числе суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков. В последнее время в СМИ регулярно появляются сообщения о трагических случаях с детьми, в том числе и о том, как дети и подростки решают свести счеты с жизнью…Так, по информации Национальной полиции, за 2020 год в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, в то же время за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев!" - написала Денисова в Telegram в пятницу.

Омбудсмен подчеркнула, что эти случаи не остаются без ее внимания. Так, по полученной 26 мая информацией со СМИ относительно случая, который произошел во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка, был направлен акт реагирования к мэру с требованием о полном и объективном выяснении ситуации и принятия мер по защите прав ребенка.

"В связи с указанным, призываю центральные органы исполнительной власти: Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, органы Национальной полиции объединить свои усилия по принятию мер, направленных на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах", - призвала Денисова.

Теги: #дети #статистика #суицид
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