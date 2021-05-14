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13:00 14.05.2021

В Украине в 2021 году всплеск попыток суицида среди подростков – генпрокурор

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В Украине в 2021 году всплеск попыток суицида среди подростков – генпрокурор

В Украине остается высоким уровень тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, также в 2021 году отмечается всплеск попыток суицида среди подростков, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Обеспокоенность вызывает высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, в которых потерпевшими являются дети, прежде всего, умышленных убийств, покушений, изнасилований", - сказала генпрокурор в пятницу, выступая в Киеве на международной конференции "Мир без насилия".

В прошлом году, по ее словам, жертвами умышленных убийств и покушений на них стали 63 ребенка.

"В стране в этом году мы все наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков. Только с начала года зарегистрировано 90 суицидальных случаев, в то время как за весь прошлый год их было 123, а в 2019 году – 111", - подчеркнула генпрокурор.

Она также обратила внимание на то, что увеличилось количество детей, пострадавших от уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием.

Теги: #генпрокурор #насилие #суицид #подростки
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