В Харькове задержан 17-летний создатель фейковой "Дии", распространявший подделку в соцсетях

Сотрудники Киберполиции разоблачили 17-летнего харьковчанина, который, подделав приложение "Дия", создал крупнейший канал распространения подделки, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дию". Как оказалось, он такой не один. Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал "Дию", но и создал крупнейший канал распространения подделки", - написал Клименко на своей странице в "Фейсбук" в среду.

По словам главы Нацполиции, на телеграм-бот и канал злоумышленника, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тыс. чел.

"Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дие", за 300 грн - оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение", - рассказал Клименко.

По его словам, система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дия" и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве и должен понести соответствующее наказание", - подытожил глава Нацполиции.