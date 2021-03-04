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21:13 04.03.2021

В Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" в Телеграме и планировала покончить с собой, открыто дело - полиция

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В Кривом Роге 15-летняя девочка создала "группу смерти" в Телеграме и планировала покончить с собой, открыто дело - полиция

Полиция Днепропетровской области пресекла деятельность т.н. "группы смерти" в социальной сети и предупредила попытку суицида несовершеннолетней девушки, жительницы Кривого Рога, которая была ее администратором.

"В Телеграм-канале, который, по передней информации, создала 15-летняя жительница Кривого Рога, на момент его создания было более 500 участников… Телеграм-канал действовал с 21 февраля и администратор чата осуществлял свою деятельность из Кривого Рога. Сначала в чате находилось около 500 человек. Когда администратор начал давать задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось 13 человек. Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении, 3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства девочки, которая давала задачи в канале и была его администратором, изъяли у нее мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

"По предварительной информации полицейских, 4 марта девочка планировала покончить жизнь самоубийством", - информируют в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Во время досудебного следствия полицейские проверяют все сведения, которые давала девочка, устанавливают личность куратора и других организаторов группы.

Теги: #суицид #полиция #подростки
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