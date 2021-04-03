В учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился контрактник

В учебном центре "Десна" им.Ярослава Мудрого в Черниговской области застрелился военнослужащий контрактной службы 1996 года рождения, сообщает пресс-служба "Десны".

"С грустью сообщаем, что вчера утром один из военнослужащих контрактной службы, прибывший месяц назад на учебу в 169-й Учебный центр, совершил самоубийство, выстрелив в голову из АК-74. Военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой", - сказано в сообщении в Фейсбуке.

Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места подий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались.

"Причина такого поступка - не известна", - добавили в учебном центре.

Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.