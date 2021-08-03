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10:01 03.08.2021

Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

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Не менее трех полицейских, сдерживавших нападение 6 января на здание Капитолия, покончили жизни самоубийством - газета

Третий полицейский, который защищал здание Капитолия в Вашингтоне от нападения сторонников экс-президента США Дональда Трампа 6 января, покончил жизнь самоубийством, сообщает во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на полицейский департамент столицы США.

По его данным, 44-летний Гюнтер Хашида, который служил в органах правопорядка с 2003 года, был найден мертвым в своем доме 29 июля.

"Смерть Хашиды - третий известный случай самоубийства среди сотрудников правоохранительных органов, имевших отношение к событиям 6 января, когда толпа сторонников Трампа предприняла штурм Капитолия, силой пытаясь остановить утверждение победы Джо Байдена на выборах", - пишет The Guardian.

Издание напоминает, что ранее счеты с жизнью свели полицейские Джеффри Смит, который находился на службе 12 лет, и Говард Либенгуд, прослуживший в охране Капитолия 16 лет.

Неделю назад сотрудники охраны Капитолия давали показания в специальном комитете палаты представителей, который ведет расследование событий 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Теги: #капитолий #сша #суицид #полиция
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