В Святошинском районе Киева 14-летняя школьница выпала с 18-го этажа - полиция

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства падения несовершеннолетней девочки с многоэтажки в Святошинском районе, школьница погибла на месте, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера вечером в столичной полиции поступила информация о падении девочки с многоэтажки на бульваре Кольцова. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции, ювенальные полицейские и медики. Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, событию будет дана правовая квалификация.