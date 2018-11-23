Телеком

13:40 23.11.2018

США попросили союзников отказаться от оборудования Huawei из-за угрозы шпионажа

1 мин читать
США попросили союзников отказаться от оборудования Huawei из-за угрозы шпионажа

Правительство США через иностранных союзников пытается убедить интернет-провайдеров и операторов связи в других странах отказаться от использования телекоммуникационного оборудования китайской Huawei Technologies Co., пишет The Wall Street Jouranl со ссылкой на информированные источники.

В Вашингтоне утверждают, что оборудование Huawei может быть использовано для шпионажа или для предотвращения подключений к быстро растущему интернету вещей.

Издание называет подобную кампанию крайне необычной.

По словам источников WSJ, представители администрации США беседовали с чиновниками и руководителями компаний телекоммуникационного сектора в тех странах, где широко используется оборудования Huawei, включая Германию, Италию и Японию.

Кроме того, США рассматривают возможность увеличить финансовую помощь на развитие связи в странах, которые отказывают от китайского оборудования.

Ранее США неоднократно обвиняли Huawei, ZTE и других китайских производителей в сотрудничестве со спецслужбами КНР.

Теги: #huawei #оборудование
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин разрешил предоплату при связанных с мониторинговым оборудованием Нацсовета по телерадиовещанию закупках

США пытаются отобрать у китайской Huawei проект строительства интернет-сети в Папуа - Новой Гвинее

Huawei по продажам смартфонов обошел Apple

Австралия отстранила Huawei и ZTE от развития 5G-сетей

Huawei увеличила продажи смартфонов в Украине в I полугодии на 30%

Huawei увеличила продажи смартфонов в I полугодии на треть, до 95 млн

Нацсовет по телерадиовещанию призывает дистрибьюторов цифрового оборудования увеличить его поставки

Законодатели США пытаются сорвать соглашение с ZTE, выяснить связи Google с Huawei

Honor представил новый флагманский смартфон с функцией ИИ

Минюст США заподозрил Huawei в нарушении санкций против Ирана - WSJ

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомтелерадио не дал разрешения на ввоз в Украину очередных 5 книг

Украинская киберполиция выявила хакера, инфицировавшего тысячи компьютеров в 50 странах мира

Samsung попросила прощения у заболевших на производстве сотрудников

"Google Украина" ожидает до 2025г четырехкратный рост мобильных пользователей интернета в Украине

США призывают страны-союзники отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei

Американцы потратили $3,4 млрд на замену экранов смартфонов в 2017г - исследование

Технику онлайн покупает более 55% украинцев, 30% покупает одежду и обувь - исследование "Google Украина"

Настрой сотрудников Facebook ухудшается, доля уверенных в перспективах компании упала

Порошенко убежден, что Рада поддержит выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий в госбюджете-2019

"Укрпошта" сохранит сеть сельских отделений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА