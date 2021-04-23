Спорт

13:19 23.04.2021

Севилья и Петербург получили дополнительные матчи Евро-2020 - глава Польского футбольного союза

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Севилья и Петербург получили дополнительные матчи Евро-2020 - глава Польского футбольного союза

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил Севилье и Санкт-Петербургу право провести дополнительные матчи чемпионата Европы-2020, сообщил глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

"Севилья и Санкт-Петербург - официально! Впереди еще немного работы, мы начинаем с начала - лагерь, переезды, вся логистика", - написал он в Твиттере.

Как сообщалось, в пятницу УЕФА должен утвердить окончательный список городов, которые примут матчи чемпионата Европы. Под вопросом оставались три города - Бильбао, Дублин и Мюнхен. При этом власти испанского города уже получили уведомление УЕФА о том, что право Бильбао на проведение матчей Евро-2020 отозвано.

Евро-2020 пройдет в 2021 году в 12 городах Европы. Чемпионат Европы должен был пройти в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Теги: #евро_2020 #севилья #санкт_петербург
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