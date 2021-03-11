Глава Харьковского облсовета выступает за аудит имущества ФК "Металлист" и передачу в собственность города

Имущество футбольного клуба "Металлист" должно пройти процедуру аудита и быть передано в коммунальную собственность Харькова, считает глава Харьковского областного совета Артур Товмасян.

"Первое: мы должны провести аудит всей собственности "Металлиста", которое находится в подчинении области. Второе: после проведения аудита мы все это имущество передать городу Харькову, поскольку именно его нынешнее руководство в лице (секретаря горсовета - ИФ) Игоря Терехова взяло на себя обязательства вместе с (бизнесменом, экс-собственником ФК "Металлист" - ИФ) Александром Ярославским возродить гордость города и области - футбольный клуб "Металлист". Считаю, что это будет правильным шагом", - сказал Товмасян, выступая на сессии облсовета в четверг.

Позицию Товмасяна поддержали его заместители Андрей Малыш (ОПЗЖ) и Альберт Кононенко ("Блок Кернеса - Успешный Харьков").

Поскольку все трое выступали в разделе "Разное", никаких решений по этому вопросу депутатский корпус не принимал.

Как сообщалось, в октябре 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК "Металлист" на сумму $200 млн.

9 января 2018 г. заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу" сообщил, что конфискация ФК "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии.

18 января 2018 года глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная выступила за передачу имущества ПАО "ФК "Металлист" после окончания процедуры спецконфискации в совместную собственность территориальных громад области.

11 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

В начале января 2020 года помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что все эти активы будут переданы в управление нового государственного предприятия.

В феврале Кучер подписал распоряжение о создании государственного предприятия "Харьков-Арена".

Как сказано в уставе, "Харьков-Арена" - государственное унитарное предприятие, которое действует как государственное коммерческое предприятие. Оно не может быть учредителем другого юридического лица. Предприятие действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости, несет ответственность за последствия своей хозяйственной деятельности и исполнение обязательств.

"Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивными сферами, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, предоставление услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведения спортивных соревнований различного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и пиар-деятельность и др. Уставной капитал составляет 1 тыс.грн.