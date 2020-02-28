Полиция задержала "минера" стадиона "Металлист"

Полиция задержала ранее судимого харьковчанина, который "заминировал" стадион "Металлист" в ночь на пятницу.

"Полицейские установили, что ложное сообщение сделал 28-летний житель Харькова, ранее судимый за совершение мошенничества", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о том, что на стадионе "Металлист" якобы заложена взрывчатка поступило в службу "102" около 23:00 в четверг.

Специалисты взрывотехнического управления осмотрели 1300 квадратных метров территории стадиона, эвакуировали 10 рабочих. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.