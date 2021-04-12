Размещение акций футбольного клуба "РНК Верес" стартует с номинала

Футбольный клуб "РНК Верес" при посредничестве инвесткомпании Concorde Capital в понедельник начнет первичное публичное предложение (IPO) акций на фондовой бирже ПФТС, цена размещения акций установлена на уровне номинальной – 100 грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Concorde Capital.

В компании уточнили, что старт продаж акций клуба, который в настоящее время лидирует в первой лиге и имеет хорошие шансы пробиться в высший дивизион, запланирован на 11:00 вместе с проведением конференции.

В Concorde Capital добавили, что за время после регистрации проспекта эмиссии месяц назад "Вересу" удалось привлечь еще одного партнера – одну из крупнейших на рынке букмекерскую компанию "Париматч".

На презентации проспекта в середине марта генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа указывал, что цена размещения была еще не сформирована, но оценивалась в диапазоне от 100 до 200 грн за акцию.

Как сообщалось, ПАО "Ривненский народный клуб Верес" планирует привлечь на бирже ПФТС от 50 млн грн. В настоящее время его уставный капитал составляет 6 млн грн. Президент клуба Ивану Надеину, который является владельцем группы компаний "Укртепло", принадлежат 73,33% уставного капитала, а еще 26,67% - у Общественного союза "Ривненский футбольный клуб "Верес".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 11 марта зарегистрировала эмиссию простых именных акций ПАО на 500 тыс. штук номиналом 100 грн каждая, размещение будет проводиться с 12 апреля 2021 года по 1 марта 2022-го.

Надеин уточнял, что намерен лично или через свою группу компаний участвовать в размещении и сохранить с партнерами контрольный пакет акций, вложив около 30 млн грн. По его словам, после регистрации проспекта была достигнута предварительная договоренность с несколькими ривненскими бизнесменами, которые также готовы вложить по 1 млн грн в новую эмиссию акций.

Президент клуба также заявил, что готов в течение первого года-двух выкупать акции клуба по цене не ниже цены размещения, а Concorde Capital будет выступать их маркет-мейкером на ПФТС.

ФК "Верес" был основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94.

В набсовет "РНК Верес" помимо его главы Надеина входят, в частности, владелец и директор ООО "Автоплюс А" Андрей Биланчук, директор и владелец 50% ООО "Триумф ПФ" Юрий Фалко, бенефициар ООО "Медицинский центр Асклепий Киев" Мариян Года, владелец ООО "ТПД Свит Хоум" Павел Ермилов, а также представитель болельщиков, отобранный голосованием через Telegram.

Concorde Capital – одна из ведущих украинских инвесткомпаний, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.