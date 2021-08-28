Собственник сети "Коло" BGV Group Management купил ФК "Полесье"

Инвестиционная компания BGV Group Management, развивающая сеть продуктовых магазинов "Коло", приобрела футбольный клуб "Полесье" (Житомир).

"В нашей компании появился еще один амбициозный проект, связанный с развитием спорта. Теперь нужно сделать так, чтобы ФК "Полесье" играли в высшем футбольном дивизионе страны", – сообщил в Facebook сооснователь сети "Коло", член совета директоров BGV Group Сергей Войцеховский.

Как сообщает клуб, юристы городского совета и BGV Group Management согласовывают детали передачи прав и обязанностей. Решение о приобретении также должны утвердить на сессии городского совета.

"Компания BGV Group уже больше года помогает клубу, приобрели автобус и автомобиль. Теперь станет собственником и будет развивать команду дальше", – отмечает в сообщении городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Он добавил, что средства, которые раньше выделялись на финансирование клуба, город будет направлять на развитие детского спорта в Житомире.

Основателем инвестиционной компании BGV Group Management является совладелец корпорации "АТБ" Геннадий Буткевич. Инвесткомпания владеет активами в горнодобыче и ритейле.