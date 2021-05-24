Спорт

09:54 24.05.2021

Ахметов к 85-летию ФК "Шахтер": верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов

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Ахметов к 85-летию ФК "Шахтер": верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов убежден, что на "Донбасс Арене" в Донецке в будущем снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и команда завоюет на ее поле множество новых трофеев.

"К сожалению, свое 85-летие "Шахтер" встречает вдали от дома. Нам всем очень не хватает нашего родного Донецка и нашей прекрасной "Донбасс Арены", на которой приходилось непросто любому сопернику "Шахтера". Но я верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов и что на ее поле наша команда завоюет множество новых трофеев", - говорится в поздравлении Ахметова с 85-летием клуба, распространенном в понедельник.

Он отметил, что за 85 лет существования у клуба были взлеты и падения, но в результате "Шахтер" стал ведущим клубом Украины и силой, с которой считаются в Европе, завоевав в общей сложности 40 трофеев.

"За каждым триумфом "Шахтера" стоят люди. Поэтому в этот день мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие и становление клуба… И, конечно же, мы благодарим наших болельщиков. Без вас футбол невозможен. Наш клуб играет и побеждает ради вас", - подчеркнул президент клуба.

Ахметов добавил, что "Шахтер" добыл много ярких и важных побед, "но лучшая победа – это следующая победа". "Мы не останавливаемся на достигнутом. "Шахтер" – клуб с наивысшими амбициями. Наша планка установлена очень высоко, и мы не имеем права ее опускать. Поэтому самые громкие триумфы "Шахтера" еще впереди", - говорится в поздравлении.

Теги: #ахметов #фк #поздравление #шахтер
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