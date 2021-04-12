Спрос на акции футбольного клуба "РНК Верес" в 1-й день размещения составил 35,8 млн грн

Спрос на акции футбольного клуба "РНК Верес" в первый день первичного публичного предложения акций (IPO) на фондовой бирже "ПФТС" составил 35,79 млн грн при общем предложении 50 млн грн, говорится в сообщении компании-андеррайтера Concorde Capital в понедельник.

"Думаю, за неделю разместимся", – сказал на пресс-конференции по поводу начала размещения генеральный директор компании-андеррайтера Concorde Capital Игорь Мазепа.

Президент клуба Иван Надеин, который является владельцем группы компаний "Укртепло" и которому принадлежат 73,33% уставного капитала ФК "Верес", уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что подал заявку на сумму около 10 млн грн.

"Я планирую сохранить контроль над клубом. В первый день торгов подал заявку на покупку акций на сумму около 10 млн грн. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но уже сейчас мы видим значительный интерес к IPO - от болельщиков, и от бизнеса", – сказал он агентству.

Надеин выразил уверенность, что "Вересу" удастся привлечь сотни, или даже тысячи акционеров. "Далее будет сформирован наблюдательный совет, который и будет принимать ключевые решения, и контролировать операционную деятельность", – добавил президент клуба.

Он также подтвердил, что в течение года от начала размещения готов выкупать акции по номинальной стоимости.

На пресс-конференции ее участники отметили, что "Верес" имеет хорошие шансы уже в этом году войти в Украинскую премьер-лигу (УПЛ), так как сейчас лидирует в первой лиге за 9 туров до окончания сезона, опережая ближайшего преследователя – ФК "Черноморец" – на одно очко и имея две игры в запасе.

"Это существенно изменит финансовое положение клуба. Ожидается, по сути, вдвое больше поступлений…, вырастет трансфертная стоимость игроков. Цена (клуба – ИФ) может удвоиться, а то и утроиться", – спрогнозировал результаты выхода в УПЛ Мазепа.

В первый день аукциона акции "Вереса" размещались по номиналу – 100 грн за акцию.

Заявки на аукцион ПФТС принимает ежедневно до 16:30. Мазепа уточнил, что цена "будет меняться сегодня, завтра, послезавтра – будет живой рынок".

Он также указал, что организаторам размещения удалось ограничить расходы на транзакцию любого покупателя 100 грн.

Как сообщалось, ПАО "Ривненский народный клуб Верес" планирует привлечь на бирже "ПФТС" от 50 млн грн: всего выпущено 500 тыс. акций номиналом 100 грн каждая. В настоящее время уставный капитал ПАО составляет 6 млн грн. Помимо Надеина, его крупным акционером с 26,67% является также Общественный союз "Ривненский футбольный клуб "Верес".

ФК "Верес" основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94.

В набсовет "РНК Верес", помимо его главы Надеина, входят, в частности, владелец и директор ООО "Автоплюс А" Андрей Биланчук, директор и владелец 50% ООО "Триумф ПФ" Юрий Фалко, бенефициар ООО "Медицинский центр Асклепий Киев" Мариян Года, владелец ООО "ТПД Свит Хоум" Павел Ермилов, а также представитель болельщиков, отобранный голосованием через Telegram.

Concorde Capital – одна из ведущих украинских инвесткомпаний, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.