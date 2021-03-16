Футбольный клуб "РНК Верес" планирует привлечь на бирже от 50 до 100 млн грн с помощью Concorde Capital

ПАО "Ривненский народный клуб Верес" планирует привлечь на бирже ПФТС от 50 млн грн до 100 млн грн за счет продажи дополнительной эмиссии акций, организатором размещения выступает инвесткомпания Concorde Capital.

"У нас амбиция - создать первый в Украине футбольный клуб по лучшим европейским образцам, с прозрачным управлением, отчетностью и армией фанатов, которые не только ходят на стадион, но и вкладывают средства в родной клуб и определяют его будущее", - заявил президент клуба Иван Надеин на презентации в Киеве во вторник.

В настоящее время уставный капитал "РНК Верес" составляет 6 млн грн. Надеину, который является владельцем группы компаний "Укртепло", принадлежат 73,33% уставного капитала, а еще 26,67% - у Общественного союза "Ривненский футбольный клуб "Верес".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 11 марта зарегистрировала эмиссию простых именных акций ПАО на 500 тыс. штук номиналом 100 грн каждая, размещение будет проводиться с 12 апреля 2021 года по 1 марта 2022-го.

Генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа на презентации сообщил, что цена размещения пока не сформирована, но оценивается в диапазоне от 100 до 200 грн за акцию.

Надеин уточнил, что намерен лично или через свою группу компаний участвовать в размещении и сохранить с партнерами контрольный пакет акций, вложив около 30 млн грн.

На презентации также было заявлено, что Надеин готов в течение первого года-двух выкупать акции клуба по цене не ниже цены размещения, а Concorde Capital будет выступать их маркет-мейкером на ПФТС.

"Мы приветствуем IPO в Украине и всех причастных к этому событию участников. Это первое публичное предложение акций будет осуществлено по новой процедуре после имплементации Prospectus Directive на украинском рынке капитала", – отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов на встрече.

Он заявил, что Комиссия будет делать все возможное, чтобы создать благоприятные условия для увеличения количества IPO качественных эмитентов.

Участники презентации уточнили, что на подготовку к размещению и регистрацию проспекта эмиссии было потрачено около полутора лет и 2 млн грн.

По словам Надеина, на прошедшей накануне презентации эмиссии в Ривном была достигнута предварительная договоренность с несколькими местными бизнесменами, которые также готовы вложить по 1 млн грн в новую эмиссию акций.

Он отметил, что привлеченные средства планируется направить преимущественно на строительство собственной тренировочной базы, а также выразил надежду, что Ривне и область оперативно завершат подготовку к строительству стадиона в городе. Президент "Вереса" уточнил, что сейчас клуб выступает в Луцке и на стадионе "Колос" в г.Млынив. Надеин надеется, что первая очередь стадиона будет готова уже к осени, когда "Верес", идущий сейчас третьим в 1-й лиге и имеющий две игры в запасе, может начать выступление в Украинской профессиональной лиге (УПЛ).

Согласно проспекту эмиссии, в случае выхода в УПЛ и отсутствия стадиона "Верес" будет играть в Тернополе на арене с 15,15 тыс. мест, а в качестве альтернативы рассматривается Львов, Луцк и Киев (стадион "Оболонь").

Общая ориентировочная стоимость игроков, по данным информресурса Transfermarkt, составляет EUR2 млн, говорится в проспекте.

В соответствии с ним, "Верес" помимо 50 млн грн от допэмиссии в текущем году планирует получить 1 млн грн от рекламы, 11 млн грн от спонсоров и меценатов ("Укртепло", "Автоплюс", "Семикс бетон") и 0,7 млн грн от продажи билетов, а его расходы оцениваются в 29,9 млн грн.

Предполагается, что в 2022 году клуб получит 25 млн грн, увеличив поступления от продажи билетов до 10 млн грн и доходы от спонсорства до 14 млн грн. По словам Надеина, эксклюзивный партнером Вереса" стал МТБ Банк, а партнерами, помимо перечисленных выше, – застройщик Optimus, Ривненский пивзавод и "Интер-Бетон". В случае выхода клуба в УПЛ, добавил Надеин, дополнительные доходы могут составить еще около $1 млн.

Согласно проспекту, расходы на 2020 год запланированы в объеме 29,2 млн грн, из которых 13,2 млн грн – на зарплату. Президент клуба уточнил, что футболисты "Вереса" получают "белую" зарплату, около полвины которой выплачивается в виде выплат за имиджевые права.

Он также отметил, что сейчас в УПЛ есть клубы с годовым бюджетом $1,5-2 млн, поэтому такие прогнозы вполне реалистичны.

В целом убыток на 2021 год в документе прогнозируется в размере 10,22 млн грн с выходом на чистую прибыль в 2022 году в 3,09 млн грн.

ФК "Верес" был основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94.

В набсовет "РНК Верес" помимо его главы Надеина входят, в частности, владелец и директор ООО "Автоплюс А" Андрей Биланчук, директор и владелец 50% ООО "Триумф ПФ" Юрий Фалко, бенефициар ООО "Медицинский центр Асклепий Киев" Мариян Года, владелец ООО "ТПД Свит Хоум" Павел Ермилов, а также представитель болельщиков, отобранный голосованием через Telegram.

Concorde Capital – одна из ведущих украинских инвесткомпаний, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более $3 млрд для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.