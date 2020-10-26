Спорт

17:22 26.10.2020

ФК "Металлист" подал в ОАСК иск против Кабмина

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ФК "Металлист" подал в ОАСК иск против Кабмина

Окружной административный суд Киева зарегистрирован иск ФК "Металлист" к Кабинету министров Украины относительно распоряжения о конфискации имущественных комплексов, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд отменить распоряжение правительства "Об определении органа управления имущественными комплексами и корпоративными правами, конфискованными по решению суда" в части, касающейся ПАО ФК "Металлист". В частности, оспаривается отнесение имущественных комплексов, конфискованных у истца, в сферу управления Харьковской облгосадминистрации, а также определение ее уполномоченным органом управления корпоративными правами, конфискованными в ПАО ФК "Металлист", - говорится в сообщении.

Так, сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщалось, в октябре 2017г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность.

Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК " Металлист " на сумму $200 млн.

11 апреля 2018 распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

8 января 2020 года помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в поселке Высоком, которые были конфискованы у Сергея Курченко, зарегистрировали в Государственном реестре недвижимого имущества.

Теги: #металлист #суд #кабмин
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