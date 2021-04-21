Экономика

15:44 21.04.2021

Харьковский горсовет инициирует передачу в коммунальную собственность имущества "Металлиста", конфискованного у беглого Курченко

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Харьковский горсовет инициирует передачу в коммунальную собственность имущества "Металлиста", конфискованного у беглого Курченко

Харьковский городской совет инициирует передачу из государственной в коммунальную собственность движимого и недвижимого имущества, конфискованного у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и ООО "Металлист-Арена"

"Обратиться к Харьковской областной государственной администрации с инициативой-предложением о безоплатной передаче из государственной собственности в коммунальную собственность территориальной громады Харькова движимого и недвижимого имущества, земельного участка, товарных знаков, которые входят в состав имущественных комплексов, конфискованных и публичного акционерного общества "Футбольный клуб "Металлист", общества с ограниченной ответственностью "Металлист Холдинг" и общества с ограниченной ответственностью "Металлист-Арена", - говорится в решении, принятом на сессии Харьковского горсовета в среду.

Этим же документом горсовет дает согласие на принятие в коммунальную собственность громады города указанных объектов, а также обязуется использовать их по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность

Горсовет также решил обратиться к Кабинету министров с инициативой-предложением о передаче ему полномочий по управлению корпоративными правами, конфискованными у ПАО "Футбольный клуб "Металлист" и ООО "Металлист Холдинг"

Кроме того, депутаты горсовета решили обратиться к Харьковскому облсовету с ходатайством о безоплатной передаче в коммунальную собственность территориальной громады Харькова движимого и недвижимого имущества стадиона "Металлист", которое является совместной собственностью территориальных громад области и закреплено за КП "Областной спортивный комплекс "Металлист" на правах хозяйственного ведения.

Как сообщалось, в октябре 2017 г. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. Он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК "Металлист" на сумму $200 млн.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью "5 каналу" 9 января 2018 года сказал, что конфискация ФК "Металлист" (Харьков) находится на финальной стадии.

Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная облгосадминистрации выступила за передачу имущества ПАО "ФК "Металлист" после окончания процедуры спецконфискации в совместную собственность территориальных громад области.

11 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров Украины имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" были отнесены к сфере управления облгосадминистрации.

В начале января 2020 года помещения на стадионе "Металлист" в Харькове и тренировочная база одноименной футбольной команды в пос. Высокий, конфискованные у Курченко, были зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что все эти активы будут переданы в управление нового государственного предприятия.

В феврале Кучер подписал распоряжение о создании государственного предприятия "Харьков-Арена".

Согласно уставу, "Харьков-Арена" - государственное унитарное предприятие, которое действует как государственное коммерческое предприятие. Оно не может быть учредителем другого юридического лица. Предприятие действует на принципах полной хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости, несет ответственность за последствия своей хозяйственной деятельности и исполнение обязательств.

"Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивными сферами, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом", - говорится в уставе ГП "Харьков-Арена".

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, предоставление услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведения спортивных соревнований различного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и пиар-деятельность и др.

Уставный капитал составляет 1 тыс. грн.

Теги: #металлист #имущество #харьков
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