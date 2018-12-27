Спорт

21:55 27.12.2018

Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ

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Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ

Экс-тренер сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Олег Блохин утвержден в должности сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, соответствующее решение принял на своем заседании в четверг исполком федерации. До этого главой Совета стратегического развития профессионального футбола был президент ФФУ Андрей Павелко.

"От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторого раздумья я ответил согласием. Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь", - отметил О.Блохин после своего назначения.

Последним местом работы О.Блохина было киевское "Динамо", из которого он был уволен в апреле 2014 года. Сборную Украины он тренировал в 2003-2007 и в 2011-2012 годах.

Теги: #блохин #ффу
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