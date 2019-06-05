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13:03 05.06.2019

НАБУ проводит обыски в здании ФФУ по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием

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НАБУ проводит обыски в здании ФФУ по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят в среду обыски в здании "Федерации футбола Украины" (ныне - Украинская ассоциация футбола), сообщает пресс-служба Бюро.

"Следственные действия санкционированы определением суда и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за средства государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении, обнародованном на странице НАБУ в соцсети Фейсбук.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК, обыски согласованы с Генеральным прокурором Украины.

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации футбола (Федерация футбола Украины после переименования) подтвердили проведение следственных действий в Доме футбола в Киеве в среду утром.

"Проводятся следственные действия, другие детали мне не известны", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

Как сообщалось, 14 июня 2018 года в НАБУ сообщили, что детективы расследуют возможные злоупотребления должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Сведения были внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который также является первым вице-президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), сообщил интернет-изданию hromadske.ua, что расследование НАБУ касается президента Федерации футбола Украины (ФФУ), народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко.

При этом Н.Холодницкий добавил, что видит потенциальный конфликт интересов для себя в этом деле, поскольку он является заместителем председателя ФФУ. "Я подал рапорт генеральному прокурору с просьбой отстранить меня от осуществления процессуального руководства в этом производстве, поскольку вижу потенциальный конфликт интересов", - пояснил он.

Ранее телепроект журналистских расследований BIHUS.info сообщал, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины прописало в требованиях для закупки искусственной травы нормы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн". Кроме этого, в расследовании сообщается, что цена травы от "ФФУ Продакшн" на 3-4 евро за кв.м дороже, чем у фирм-конкурентов, которые свою продукцию поставляют в Украину из-за рубежа.

Кроме того, в конце прошлого года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов.

Теги: #набу #украина #ффу
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