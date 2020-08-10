Президент УАФ Павелко заболел Covid-19, чувствует себя нормально

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ, ранее – ФФУ, Федерация футбола Украины) Андрей Павелко сообщил о получении положительного результата тестирования на коронавирусную болезнь Covid-19.

"Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на Covid-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я…. Сотрудники УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем в течение последней недели я общался лично, в обязательном порядке также будет охвачены ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле", - написал Павелко на своей странице в Facebook в понедельник.

Президент УАФ отметил, что чувствует себя нормально. "Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи… Имею боевой настрой и планы на скорое выздоровление", - написал Павелко.