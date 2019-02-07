Президент ФФУ Павелко стал членом исполкома УЕФА

Президент Федерации футбола Украины, народный депутат и глава бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко избран членом исполкома УЕФА.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято в четверг на выборах членов исполкома на Конгрессе УЕФА в Риме.

На семь мест в исполкоме УЕФА претендовали 10 кандидатов, четыре из которых баллотировались на переизбрание. Среди шести новых кандидатур был и президент ФФУ А.Павелко.

Кроме того, на Конгрессе президентом УЕФА до 2023 года был переизбран словенец Александер Чеферин.

Члены исполкома УЕФА также избираются на четырехлетний срок (2019-2023 гг.).

Исполнительный комитет - высший исполнительный орган УЕФА. Он состоит из президента УЕФА, 16 других членов, избранных Конгрессом УЕФА, включая как минимум одну женщину, а также двух членов, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена Европейских лиг, одобренных Конгрессом УЕФА.

Ранее от Украины в исполком УЕФА входил вице-президент УЕФА, экс-президент ФФУ Григорий Суркис. Он являлся членом исполкома УЕФА с 2004 года. В 2013 году Г.Суркис стал вице-президентом УЕФА.