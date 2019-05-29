В Украинской ассоциации футбола и НАБУ опровергли информацию об обысках в Доме футбола

В Украинской ассоциации футбола (ранее – Федерация футбола Украины, ФФУ) и НАБУ опровергли информацию о проведении обысков в Доме футбола.

"Официально сообщаем: никаких обысков в Доме футбола не было", - сказано в сообщении на странице Украинской ассоциации футбола в Фейсбуке.

В НАБУ также опровергли информацию о якобы проведении обысков. "НАБУ никаких обысков в ФФУ не проводило", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро.

В Украинской ассоциации футбола обратили внимание, что в СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Ассоциации и ее президента Андрея Павелко. В частности, появляется искаженная информация об обысках и других следственных действиях в отношении должностных лиц. Кроме того, из разных источников и журналистской среды поступают сообщения о попытке разместить и распространить (за соответствующую плату) фейковые новости как о самой Ассоциации, так и о частной жизни Павелко.

В Ассоциации призвали СМИ пользоваться только достоверной и проверенной информацией, отметив, что служба связей с общественностью и СМИ УАФ "всегда открыта и готова предоставить какие-либо комментарии и подтверждающие документы по интересующим вопросам".

Ранее в среду СМИ сообщили о проводимом НАБУ обыске в здании Украинской ассоциации футбола (в рамках расследования уголовного производства о разворовывании государственных средств при закупке искусственных футбольных полей).