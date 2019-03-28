В ФФУ уверены, что УЕФА не будет засчитывать Украине технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга

В Федерации футбола Украины (ФФУ) уверены, что УЕФА не будет пересматривать результаты матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года против Португалии и Люксембурга из-за участия в этих играх натурализованного бразильца Жуниора Мораеса.

"Хочу подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением футболистом гражданства Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины", - говорится в комментарии генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого на официальном сайте федерации.

Ю.Записоцкий уверен, что комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020.

Как сообщалось, 27 марта УЕФА открыл дисциплинарное производство по вопросу законности получения гражданства Украины футболистом донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Ж.Мораесом. Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний, дата которого еще не подтверждена.

25 марта Украина обыграла на выезде Люксембург со счетом 2:1, а 22 марта сыграла вничью 0:0 на выезде с Португалией. После двух туров в группе В отбора Евро-2020 Украина идет на первом месте с 4 набранными очками, Люксембург набрал 3 очка, Португалия – 2 очка. У Сербии и Литвы, которые сыграли пока по одному матчу, 1 и 0 очков соответственно.

В обоих матчах в составе сборной Украины принимал участие натурализованный бразилец Жуниор Мораес, который 18 марта получил гражданство Украины в соответствии с указом президента Украины.