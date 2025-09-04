Світова зірка архітектури з Роттердама у Києві!
📅 18 вересня 2025 року
📍 A-STATION, вул. Князів Острозьких, 8, Київ
На Urban Festival SEPTEMBER FEST 2025 до Києва завітає відомий архітектор та урбаніст японського походження з Нідерландів — Хірокі Мацуура
Засновник архітектурних бюро MADMA Urbanism+Landscape та MASA Architects поділиться досвідом створення інноваційних міських просторів та баченням гармонійного розвитку урбаністичного середовища.
🔹 У програмі:
✨ Майстер-клас від міжнародного експерта
✨ Відкрита лекція про майбутнє міст
✨ Можливість поспілкуватися з архітектором та надихнутися його проєктами
Це унікальна нагода доторкнутися до світових тенденцій урбаністики та архітектури!
Організатор: DMNTR
Генеральний спонсор: A | DEVELOPMENT
🎟 Вхід вільний за попередньою реєстрацією.
Квіток: bit.ly/4lsARe2
📞 Телефон: +38 (044) 461-91-28
🌐 Сайт: www.ubc.ua