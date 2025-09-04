Світова зірка архітектури з Роттердама у Києві!

📅 18 вересня 2025 року

📍 A-STATION, вул. Князів Острозьких, 8, Київ

На Urban Festival SEPTEMBER FEST 2025 до Києва завітає відомий архітектор та урбаніст японського походження з Нідерландів — Хірокі Мацуура

Засновник архітектурних бюро MADMA Urbanism+Landscape та MASA Architects поділиться досвідом створення інноваційних міських просторів та баченням гармонійного розвитку урбаністичного середовища.

🔹 У програмі:

✨ Майстер-клас від міжнародного експерта

✨ Відкрита лекція про майбутнє міст

✨ Можливість поспілкуватися з архітектором та надихнутися його проєктами

Це унікальна нагода доторкнутися до світових тенденцій урбаністики та архітектури!

Організатор: DMNTR

Генеральний спонсор: A | DEVELOPMENT

🎟 Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Квіток: bit.ly/4lsARe2

📞 Телефон: ‪+38 (044) 461-91-28‬

🌐 Сайт: www.ubc.ua