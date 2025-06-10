Інтерфакс-Україна
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10:25 10.06.2025

Apple Watch з eSIM від Lifecell в Україні

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Apple Watch з eSIM від Lifecell: новий рівень мобільності в Україні

Компанія Apple додала профіль для Lifecell, який дозволяє використовувати Apple Watch з LTE. Так! Цей день дійсно настав і тепер eSIM (цифрова SIM-картка) буде підтримуватися у Apple Watch. Компанія Lifecell стала першою в Україні запустивши eSIM-профіль з підтримкою для Apple Watch. Що це означає і хто зможе скористатися цією послугою розповідаємо нижче.

Вимоги до Apple Watch для використання eSIM

Для того, щоб скористатися функцією eSIM на Apple Watch Вам необхідно, щоб ваш смарт-годинник мав підтримку Cellular (мобільної мережі). Ця функція є не в усіх смарт-годинниках, вона доступна тільки в моделях де вказана підтримка Cellular. Тому Вам необхідно попередньо перевірити, чи підтримує саме ваш годинник таку функцію, перед тим, як придбати eSIM.

Але, якщо у вас немає годинника чи дана функції в ньому недоступна, то ви з легкістю можете придбати новий смарт-годинник або оновити старий у інтернет-магазині Mr.Fix. Спеціалісти магазину допоможуть вам підібрати необхідний смарт-годинник Apple Watch за вигідною ціною та з гарантією 12 місяців.

Переваги eSIM у Apple Watch

Які переваги має eSIM у Apple Watch? Ви стаєте повністю вільні від мобільного телефону. Так-так, тепер ваш смарт-годинник Apple Watch з легкістю замінить вам його. У вас не буде необхідності постійно тримати смартфон під рукою, щоб не проґавити важливий дзвінок.

Ви можете залишити ваш iPhone вдома та піти на прогулянку або в магазин і при необхідності відповісти на дзвінок зі своїх Apple Watch. Годинник автоматично стає заміною iPhone для дзвінків. Ви стаєте більш мобільні і тепер немає необхідності турбуватися про те, як далеко від вас знаходиться ваш смартфон, щоб він випадково не втратив зв'язок з годинником.

Apple Watch стає повноцінним гаджетом для використання. Ви можете не тільки приймати дзвінки, а й телефонувати з годинника та робити відеодзвінки через FaceTime. Це дійсно дуже великий крок у мобільному зв'язку в Україні, який багато років ніхто з операторів не міг зробити.

Тому оновлюйте свої годинники до останніх версій Apple WatchOS та насолоджуйтесь новою функцією!

Теги: #apple_watch #esim #lifecell

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