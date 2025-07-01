Авто в кредит: Поради, щоб не переплачувати

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Купити автомобіль у кредит – це прекрасна ідея, якщо, звісно не вистачає грошей на те, щоб купити машину просто за готівку або за накопичені в банку гроші. І найкращим варіантом, судячи із даних на банківських сайтах, є кредит із власним внеском на 40-60% вартості авто та на строк до 3 років включно або з грейс-періодом на аналогічний строк.

Ці висновки підтверджуються двома фактами. По-перше, банки активно залучають партнерів – автоімпортерів та автосалони, щоб мати вигідні позичальникам умови кредитів. Звісно, вони це роблять заради того, щоб задовольнити зростаючий попит. По-друге, попит дійсно зростає і кредити посідають все більшу частку у купівлях автомобілів.

"Позитивна динаміка стала можливою завдяки декільком чинникам. По-перше, банк розширив партнерську мережу, залучивши нових гравців ринку. По-друге, були адаптовані умови кредитування, відповідно до сучасних економічних реалій, що зробило автокредити доступнішими для клієнтів. Загалом частка кредитних покупок у 2024 році досягла 24% від реєстрацій нових авто, тоді як у 2023 році вона складала 16%. Тому можна говорити про відновлення автокредитування", — ось такі цифри навів член Правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко в одному з нещодавніх інтерв’ю.

Член Правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко

Власне, більшість банків, що посідають чільні місця за обсягами автокредитування, роблять приблизно те ж саме, що й ПриватБанк – звісно, у межах своїх можливостей.

Завдяки цьому у 2024 році суттєво зросла кількість куплених нових автівок – до майже 70 тис., що на 14% більше, ніж у 2023 році. Тобто, дуже схоже, що зростання відбулось у значній мірі за рахунок того, що українці почали частіше брати кредити на купівлю авто.

У 2025 році зростання продовжується - у травні купили загалом 6,86 тисяч легковиків проти 5,8 тисяч у травні 2024 року. Це означає, що покупці вважають умови автомобільних позик вигідними, адже частка купівель у кредит також продовжує зростати.

Що ж саме банки можуть запропонувати майбутньому власнику автомобіля?

На що звертаємо увагу

Найголовніше у кредитах на купівлю автомобіля те, що вони дешевші за звичайні споживчі кредити. Це відбувається з тієї причини, що куплене авто стає заставою по такому кредиту. Отже банк має можливість запропонувати суттєво нижчі відсотки, ніж, наприклад, якщо покупець спробує піти взяти позику готівкою без застави для тієї ж мети, – щоб купити авто.

З чого починати пошук дійсно вигідного кредиту? З рішення про те, чи новий автомобіль купити, чи вже з пробігом.

Якщо є бажання зекономити і купити в кредит автомобіль з пробігом, потрібно спочатку подивитись на особливості кредитування таких покупок. Наприклад, банки мають певні обмеження на вік такої автівки.

Якщо є рішення вибрати нову автівку – спочатку варто вирішити, який саме бренд цікавить. Далі можна подивитись на стандартні автокредити, зазвичай, такі позики позначені на сайтах банків як «Кредит на нове авто». Потім в того ж банку варто подивитись на партнерські програми з імпортерами та автосалонами. В таких партнерських програмах можна знайти дуже вигідні пропозиції. Причина в тому, що імпортери та автосалони зацікавлені у продажах і компенсують банкам частину виплат за відсотками, щоб позичальник купував в кредит саме авто їх бренду.

Загальні враження після вивчення умов кредитування такі: найвигідніші кредити – партнерські, оптимальний строк кредиту – до двох років включно, можливо й три, але навряд чи більше, оптимальний розмір власного внеску – 50-60% вартості покупки. Саме за таких ключових умов можна отримати майже безкоштовну позику.

Наприклад, у ПриватБанку за таких умов можна знайти партнерські кредити навіть під менше ніж один відсоток річних за умови 60% власного внеску та строку кредиту 24 місяці. Саме такі кредити, насправді, є найбільш популярними.

Крім того, варто подивитись на можливість дострокового погашення. Переважна більшість банків таку можливість надають. А ще у ПриватБанку навіть немає комісії за дострокове погашення такого кредиту. І це дійсно дуже цікавий варіант, оскільки в цього банку є програми, в яких перші два року (грейс-період) ставка по кредиту складає лише 0,01%. Що говорить про те, що цей банк впроваджує дійсно вигідні продукти, які спрощують життя їх клієнтів.

Ще одна важлива умова – стабільність відсоткової ставки. Відповідні пункти у кредитному договорі варті дуже уважного вивчення. По-перше, іноді банки одразу зазначають зміни відсоткової ставки через рік-два, та це все одно достатньо комфортні умови, оскільки про зміни відомо заздалегідь. По-друге, іноді банки залишають за собою право змінювати ставку в односторонньому порядку. Тож варто шукати банки, які одразу гарантують, що змін в односторонньому порядку не буде. Зазвичай такі умови зазначаються прямо – «Банк не має права вносити зміни до укладених із клієнтами договорів в односторонньому порядку», як це зроблено, наприклад на сайті ПриватБанку, а також у кредитному договорі.

Банки заради збереження застави ставлять умову страхувати куплену автівку по програмі КАСКО, тобто від пошкодження, знищення та крадіжки. Ця умова в інтересах покупця – адже він таким чином зможе відшкодувати збитки, якщо такі стануться.

Сама процедура отримання кредиту та спілкування із банком під час виплати – не останні питання. Звісно, хотілось би подати заявку онлайн та швидко отримати хоча б попереднє її ухвалення. Також було б комфортно, щоб подальше спілкування під час обслуговування кредиту було через онлайн-банкінг або банківський додаток – в цьому сенсі хіба не найбільш комфортними виглядають сервіси у ПриватБанку. Тут готові винести попереднє схвалення буквально за дві хвилини. І це круто.

Купуємо нове

Коли говорять про стандартний автокредит, то це перше, що зазвичай трапляється, коли зазираєш на банківський сайт. В цьому випадку мова йде про позику на купівлю нового автомобіля. Доволі часто на сайтах банків фігурують такі умови: «потрібен перший внесок від 10% вартості, а строк кредиту може бути до 10 років».

Але насправді варто дивитись на кредити, де власний внесок мінімум 30%, а термін кредиту – не більше трьох років. Тому що по таких автокредитах найбільш комфортні умови – і щомісячна сплата не надто напружує, і переплата по кредиту в межах прийнятного.

Головною перевагою стандартного автокредита є абсолютна свобода у виборі автомобіля – можна обрати будь-який бренд, будь-яку модель. Але якщо знайдеться партнерська програма – це краще, там значно менші відсотки та більш м’які інші умови. Тому перед тим, щоб вивчати умови стандартного автокредиту, варто подивитись – а може, в цьому банку є партнерські програми?

Тому перший крок 🚗– це обрати бренд та модель нового автомобіля, який планується купити.

Другий крок 🤝– серед партнерських програм автокредитування спробувати знайти обраний бренд. У ПриватБанку тільки з автоімпортерами 18 партнерських програм, є ще партнерства з шістьма дилерськими мережами автосалонів – і вони покривають всі бренди, що представлені у першій десятці найбільш популярних серед покупців за даними Autoconsulting.

Третій крок 🧮 – скористатись кредитним калькулятором на сайті банку. Звісно, якщо він там є. Коли такий калькулятор банківський сайт має, це додаткове свідчення про те, що банк прагне прозорих і зрозумілих відносин із позичальником.

Саме кредитний калькулятор дає змогу оцінити свої можливості погашати кредит без зайвого напруження. І ще розрахунок такого калькулятора підказує – чи погодиться банк видати кредит на бажаних умовах щодо строку та розміру власного внеску. Бажано, щоб щомісячна виплата по кредиту не перевищувала третини підтвердженого доходу. Але якщо з’являться непередбачені доходи у майбутньому, то це лише скоротить термін погашення. А як вже зазначалось, у ПриватБанку, а також ще у деяких банках за це не передбачено додаткових комісій.

Ну і насправді варто шукати найкращі умови серед різних банків. Наприклад, ми взяли найбільш популярний бренд за підсумками травня та квітня 2025 року – це Toyota. З цього бренду взяли одну з найбільш популярних моделей – гібридну RAV4 Гібрид Active, яка коштує у дилера приблизно 1,55 млн грн. Порахували на кредитному калькуляторі максимально ощадливий варіант кредиту – 60% власного внеску та 3 роки виплат за ануїтетною схемою (це коли щомісячна сума однакова весь період виплат). Такі калькулятори, згідно із нормами закону враховують всі супутні платежі, тож не дивуйтесь розміру так званого реального відсотку – там враховане і КАСКО, яке захистить нову автівку від пригод.

В якості прикладу взяли лідера ринку - державний ПриватБанк, який має дуже розвинену програму партнерства з автопродавцями. Згідно із калькулятором цього банку, в нас реальна ставка вийшла 42,72% річних. Можна взяти ті ж вхідні умови і порахувати на калькуляторах, що є на сайтах інших банків, які пропонують автомобільні кредити. І вже власноруч порівняти.

А може, з пробігом?

Автівка з пробігом – цікаве рішення для тих, хто шукає більш бюджетний варіант. Тут умови кредиту зазвичай трохи жорсткіші: більший перший внесок і вищі відсотки. Але це перекривається вигодою від того, що вартість такої автівки суттєво менша за нову. Також банки часто обмежують вік автомобіля — не більше за 5-7 років на момент погашення кредиту. Також у деяких банках не кредитують купівлю вживаних автівок, вироблених у КНР. Але не ПриватБанку. Тут готові кредитувати купівлю вживаних «китайців», хоча і обмежують вік 7 роками на момент погашення. Але автівки з США, ЄС, Британії, Канади, Японії, Південної Кореї – вони мають віковий ліміт 12 років на момент погашення.