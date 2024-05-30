Вплив економічної ситуації в країні на умови кредитування

Реклама

Економічна ситуація у країні має прямий зв'язок із фінансовим благополуччям населення. Чим стабільніше та надійніше працює економіка, тим більше грошей у народу, і навпаки. Економічна ситуація в країні значно впливає на процеси кредитування населення через ряд ключових факторів, про які розказано нижче. Фінансова стабільність позитивно впливає на кредитно-банківський сектор. Позичальники з високим ступенем ймовірності можуть оформити кредит онлайн на картку без терміново .

Процентна ставка за кредитом

Центральний банк країни встановлює ключову процентну ставку, яка впливає на ставки за кредитами та депозитами у комерційних банках. У період економічного зростання центральний банк зазвичай підвищує ставки, роблячи тим самим гроші «дорожчими», відповідно дорожчими стають і кредити. В умовах економічного спаду центральний банк знижує ставки, щоб стимулювати позику та витрати.

Інфляція

Що таке інфляція багато пересічних обивателів знають дуже добре, оскільки протягом свого життя часто стикаються з нею. Простими словами, це означає, що з часом гроші втрачають свою купівельну спроможність, і за ту саму суму можна купити менше, ніж раніше. Причини інфляції можуть бути різними, про них ми зараз не говоритимемо.

Важливо розуміти, що невелика інфляція вважається нормальною та навіть корисною для економіки, оскільки вона стимулює споживання та інвестиції. У той же час, висока інфляція знижує купівельну спроможність населення та збільшує вартість життя, що ускладнює обслуговування боргів за виданими кредитами. Багато кредитів переходять у розряд проблемних і банки посилюють вимоги до позичальників, видаючи меншу кількість кредитів.

Безробіття

Високий рівень безробіття знижує доходи населення, що збільшує ризик невиплат за кредитами. У таких умовах банки посилюють критерії видачі кредитів. Навпаки, низьке безробіття сприяє зростанню доходів та впевненості споживачів, що стимулює кредитування.

Ліквідність

Ліквідність фінансового ринку — це здатність швидко та без значних втрат продати чи купити акції, облігації чи валюту. Іншими словами, це міра того, наскільки легко активи можуть бути перетворені на готівку чи інший актив. Звичайній людині непросто зрозуміти, що таке ліквідність, тому пояснимо це на простому прикладі.

Уявіть собі, що у вас є будинок і ви хочете його продати. Якщо ви можете швидко знайти покупця, який готовий заплатити хорошу ціну, ринок нерухомості у вашому районі має високу ліквідність. Якщо вам потрібно чекати довгий час або робити великі знижки, щоб продати будинок, то ліквідність низька.

У кризові періоди ліквідність на фінансових ринках може знижуватися, що обмежує можливості банків щодо надання кредитів. У таких випадках Центральні банки запроваджують заходи щодо підтримки ліквідності, наприклад, викуповуючи активи або надаючи пільгові кредити банкам.

Дефолт

Дефолт - це ситуація, коли людина, компанія чи країна не можуть виконати своїх фінансових зобов'язань. Простіше кажучи, вони не можуть виплатити борги чи відсотки за ними у встановлений термін. Дефолт зазвичай призводить до негативних наслідків: погіршення кредитного рейтингу, зниження довіри інвесторів та ін.

У нестабільні економічні періоди зростає ризик дефолтів як серед компаній, так і серед приватних осіб. Це призводить до того, що банки збільшують резерви на можливі втрати за кредитами та посилюють умови кредитування.

Політична стабільність

Політична стабільність грає дуже важливу роль економічних процесах держави. Політична нестабільність стає причиною економічної невизначеності, що негативно позначається на кредитних ринках. Банки стають обережнішими у видачі кредитів через непередбачуваність економічних умов.

Як бачимо, економічна ситуація в країні комплексно впливає на процеси кредитування, формуючи умови та можливості для позичальників та кредиторів.

Ліцензія - https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/30000001013322