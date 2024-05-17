Тиждень з Київською оперою на Подолі – 24 – 26 травня

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24 травня о 18:00; 25 травня о 15:00 – Балет «Майська ніч»

“Я впевнений, що фольклор – це кров нації і спілкування з його зразками обов’язково збагатить Вас. Дуже сподіваюся, що Ви вийдете після цієї вистави з посмішкою і красивою мелодією в душі, з коханням у серці, з відчуттям добра і гармонії” – говорить про виставу балетмейстер-постановник Віктор Гаченко.

26 травня о 12:00 - Потужний мюзикл за мотивами української народної казки «Жив собі пес»

«Ой, там на горі» – саме з цієї знайомої з мультфільму народної пісні розпочинається вистава, яка переносить глядача до чарівного українського села з його неповторним колоритом. Її головний герой пес Бровко вірно служив господарям та з роками став небоєздатним і був вигнаний ними.Тим, хто не бачив мультфільму, буде цікаво слідкувати за подальшою долею героя у стрімкому розвитку сценічної дії. А тих, хто знайомий з сюжетом, привабить яскрава видовищність вистави, соковитий гумор віршованого тексту та музики, що легко сприймаються і запам’ятовуються.