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17:59 14.05.2024

Мегабій Усик — Ф'юрі: онлайн-трансляція на MEGOGO за підтримки ліцензійного букмекера GGBET

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18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться легендарний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. На ринзі зустрінуться українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO). Подивитися онлайн-трансляцію поєдинку можна ексклюзивно на MEGOGO за підтримки ліцензійного букмекера GGBET.

У серпні 2023 року Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа за одностайним рішенням суддів та захистив титули у суперважкій ваговій категорії. Тайсон Ф'юрі останній раз виходив на ринг 28 жовтня 2023 року проти камерунця Френсіса Нганну та виборов скандальну перемогу за кількістю балів.

Експерти GGBET дають такий прогноз на результат зустрічі Усик — Ф'юрі:

  • перемога Усика — 1,93;
  • тріумф Ф’юрі — 2,03;
  • нічия — 22.

Бій, що має всі шанси стати легендарним,  може тривати всі 12 раундів (коефіцієнт 1,44), а найбільш вірогідним результатом буде перемога Усика за рішенням суддів (коефіцієнт 2,7). Букмекер GGBET запрошує підтримати нашого чемпіона та пропонує неймовірні бонуси на цей легендарний поєдинок! Тримай лінію боксу!

На кону довгоочікуваного поєдинку Усик — Ф'юрі опинилися абсолютно всі титули в найбільш престижній вазі. За результатами бою пояси WBA, WBO, IBF, IBO та WBC перейдуть до одного власника. За українця грають його досвід, швидкість, витривалість і ліворукість. За британця — більша антропометрія та незручний стиль.

Українці зможуть подивитися цей визначний поєдинок онлайн лише на MEGOGO за підтримки GGBET. Трансляція буде доступна у розділі «Спорт» на MEGOGO або за цим посиланням.

 

Теги: #олександр_усик #тайсон_фюрі
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