Кому не можна робити лазерну корекцію зору?

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Лазерна корекція зору є сучасною та високоефективною процедурою, що дозволяє виправити такі захворювання зору , як міопія (близорукість), гіперметропія (далекозорість) та астигматизм. Проте чи всі можуть стати кандидатами щодо цієї операції. Важливо розуміти, що існують певні медичні та вікові обмеження, а також інші фактори, які необхідно враховувати перед ухваленням рішення про лазерну корекцію.

Медичні протипоказання

Перед проведенням лазерної корекції зору необхідно пройти ретельне медичне обстеження. Існують певні захворювання та стани, за яких лазерна корекція може бути протипоказана:

Вік менше 18 років. Структура та характеристики ока продовжують змінюватися до 18-20 років, тому до цього віку лазерна корекція не рекомендується.

Вагітність та період лактації. Під час вагітності та годування груддю відбуваються гормональні зміни в організмі жінки, які можуть впливати на стан зору. Рекомендується відкласти процедуру до стабілізації гормонального тла.

Автоімунні захворювання (наприклад, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак) можуть уповільнювати процес загоєння після операції.

Діабет. У разі нестабільного діабету ризик ускладнень після операції значно збільшується.

Захворювання рогівки, включаючи кератоконус, де структура рогівки вже порушена.

Висока міра короткозорості, далекозорості чи астигматизму. У деяких випадках високі діоптрії можуть обмежувати можливість корекції.

Інфекційні захворювання очей (кон'юнктивіт, кератит) мають бути повністю виліковані до проведення операції.

Вікові обмеження

Як уже згадувалося, лазерна корекція зору не проводиться особам молодше 18 років. Однак немає верхньої вікової межі для проведення операції. Головна умова – стабільність рефракції (оптичної сили ока) протягом останніх 12 місяців та відсутність протипоказань, пов'язаних зі здоров'ям.

Особливі випадки та додаткові рекомендації

Перед прийняттям рішення про лазерну корекцію зору рекомендується ретельно обговорити всі можливі ризики та переваги з вашим офтальмологом. Необхідно враховувати індивідуальні особливості вашого здоров'я і способу життя. У деяких випадках може знадобитися додаткове обстеження або консультація з фахівцями інших медичних напрямків.

Висновок

Лазерна корекція зору - це безпечна й ефективна процедура, яка може значно поліпшити якість життя більшості людей, які страждають на захворювання зору. Однак необхідно пам'ятати про наявні обмеження та протипоказання. Ретельний медичний огляд і консультація з кваліфікованим офтальмологом допоможуть визначити, чи є ви відповідним кандидатом для цієї процедури.