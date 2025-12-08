Військові 241-ї бригади ТрО збирають кошти на спецколеса для транспорту

241-а бригада Київської територіальної оборони (3-й батальйон, 7-ма рота) повідомляє про термінову потребу у спеціальних автомобільних колесах, так званих "болотних".

За словами військовослужбовців, один автомобіль вже відремонтовано власним коштом, однак необхідний ще один транспортний засіб. Він використовується для доставки спорядження та евакуації поранених.

Організатори збору наголошують, що кожен внесок має значення, незалежно від суми.

Реквізити для допомоги: картка Ощадбанку № 5167 8032 8236 6975.

Відомо, що один із бійців служить у теробороні з перших днів, власноруч виготовляв протитанкові "їжаки" для оборони Києва, пройшов бої під Бахмутом та має два поранення.